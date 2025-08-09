Владимир Зеленский ввел санкции против «Росатома» и энергетических структур РФ

Президент ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с Росатомом и ключевыми энергетическими компаниями России.

Президент Владимир Зеленский ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом» и энергетическими компаниями РФ. Об этом говорится в указах №594/2025 и №595/2025.

Пакет охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России, а также к участию в захвате Чернобыльской АЭС.

Кроме того, еще одним указом санкции синхронизированы с западными партнерами. Они охватывают два ключевых сектора — энергетику и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленную сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

Речь идет о мерах, которые затрагивают энергетический сектор и ВПК РФ, а также сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

В санкционный список также вошли дочерние компании «Газпромнефти» в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС, компании «теневого флота», поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники.

Кабинету министров совместно с Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Также Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций.

