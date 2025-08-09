Практика судов
Владимир Зеленский ввел санкции против «Росатома» и энергетических структур РФ

11:33, 9 августа 2025
Президент ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с Росатомом и ключевыми энергетическими компаниями России.
Президент Владимир Зеленский ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом» и энергетическими компаниями РФ. Об этом говорится в указах №594/2025 и №595/2025.

Пакет охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России, а также к участию в захвате Чернобыльской АЭС.

Кроме того, еще одним указом санкции синхронизированы с западными партнерами. Они охватывают два ключевых сектора — энергетику и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленную сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

Речь идет о мерах, которые затрагивают энергетический сектор и ВПК РФ, а также сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

В санкционный список также вошли дочерние компании «Газпромнефти» в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС, компании «теневого флота», поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники.

Кабинету министров совместно с Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Также Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Перспектива повышения окладов прокурорам остается – но уже в 2026 году

Из закона о внесении изменений в бюджет норму о повышении должностных окладов прокурорам исключили, однако их могут повысить до 52 тысяч гривен законом об операционных величинах.

Закон о порядке принудительного отчуждения участков в Ужгородском районе Закарпатской области подписан — как будет выглядеть процедура

Надлежащим уведомлением собственника имущества, которое принудительно отчуждается, будет считаться также и день проставления «Укрпочтой» отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

