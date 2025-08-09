Володимир Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» та енергетичних структур РФ

Президент запровадив санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із «Росатомом» та ключовими енергетичними компаніями Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією «Росатом» та енергетичними компаніями РФ. Про це йдеться в указах №594/2025 та №595/2025.

Пакет охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.

Крім того, ще одним указом синхронізовано санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори - енергетику та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс РФ, а також мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

До санкційного списку увійшли також дочірні компанії «Газпромнафти» у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії «тіньового флоту», постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники.

Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Також Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.