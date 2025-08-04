Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Иллюстративное изображение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В декабре 2023 года Общество обратилось в суд с иском к Главному управлению Госпродпотребслужбы в Полтавской области (ответчик) о признании противоправными и отмене решения от 16 октября 2023 года о наложении штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Общество отрицало, что плакаты и листовки в магазине являются рекламой, а также утверждало о нарушении ответчиком процедуры проведения проверки и уведомления о выявленных нарушениях. Госпродпотребслужба, в свою очередь, настаивала на правомерности наложения штрафов, ссылаясь на выявленные факты поощрения к употреблению алкогольных напитков без надлежащего предупреждения и неуказания необходимой информации об акциях.

Запорожский окружной административный суд решением от 15 мая 2023 года удовлетворил иск. Суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что Госпродпотребслужба не придерживалась требований Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно процедуры проведения проверки. Третий апелляционный административный суд постановлением от 3 октября 2024 года отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска, но по другим основаниям. Апелляционный суд пришел к выводу, что Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» не регулирует правоотношения по рекламе алкогольных напитков. В то же время суд апелляционной инстанции признал, что информация, размещенная на витрине и в торговом зале магазина, не является рекламой в соответствии с Законом Украины «О рекламе», а потому истец не может нести ответственность за указанные правонарушения.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области подало в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просило отменить решения судов предыдущих инстанций и отказать в удовлетворении иска. Ответчик утверждал, что суды неправильно применили, в частности, положения статьи 7 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», статей 8, 22 Закона «О рекламе», статьи 5 Закона «О защите прав потребителей», ошибочно не признали размещенную информацию рекламой, а также не учли правовые выводы Верховного Суда.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд постановлением от 7 апреля 2025 года удовлетворил частично кассационную жалобу Госпродпотребслужбы, отменил постановление Третьего апелляционного административного суда, а дело направил в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции разъяснил, что контроль за соблюдением законодательства о рекламе алкогольных напитков не является мерой государственного надзора (контроля) в понимании Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Однако, если орган контроля требует предоставить документы, которые выходят за пределы рекламного материала, такая проверка приобретает признаки меры государственного надзора и должна сопровождаться соблюдением его процедур.

Верховный Суд также акцентировал на различиях между «рекламой» и «информированием» в Законе Украины «О рекламе». Реклама – это информация, имеющая целью сформировать или поддержать осведомленность и интерес потребителей к товару, распространяется за вознаграждение или с целью саморекламы и имеет коммерческий характер. Информирование на месте продажи – это предоставление базовых сведений о товаре (цена, название производителя) в момент покупки, ограниченное конкретной торговой точкой. Разница между рекламой и информированием сводится к тому, что реклама – это активное продвижение с коммерческой или промоционной целью, направленное на широкую аудиторию, тогда как информирование на месте продажи – это предоставление базовых сведений о товаре или производителе в момент покупки (о составе товара, цене, названии производителя), ограниченное конкретной торговой точкой и не связанное с намерением стимулировать интерес или спрос за пределами этого информирования.

В контексте магазина любые промоционные материалы внутри помещения (плакаты, баннеры, экраны и т.п.), которые имеют целью продвижение товара или услуги («акция», «попробуйте», «покупайте», «возьмите», «встречайте», «специальное предложение» и т.п.), подпадают под термин «внутренней рекламы» и общие критерии рекламы. Суд подчеркнул, что Закон Украины «О рекламе» со 2 октября 2023 года запрещает рекламу алкогольных напитков средствами внутренней рекламы, за исключением специальных выставочных мероприятий. Любой призыв в торговом зале, который может стимулировать интерес или спрос к алкогольной продукции, является запрещенным, тогда как нейтральная информация о товаре без рекламных слоганов допускается. Информация в месте продажи алкогольных напитков считается рекламой, если она имеет промоционную направленность и стимулирует интерес к товару, даже если размещена в точке продажи.

Такая информация подлежит оценке по таким критериям:

содержит или нет мотивирующие фразы («акция», «подарок», «попробуй», «специальное предложение»);

оформлена или нет в виде баннера, постера, листовки или другого носителя рекламы;

направлена или нет на формирование позитивного отношения к употреблению алкоголя. Суды должны учитывать не только формальное место размещения, но и содержание, визуальную форму и целевое восприятие, особенно – со стороны уязвимых групп (молодежь, зависимые лица). Верховный Суд указал, что суд апелляционной инстанции неполно исследовал обстоятельства дела и не дал надлежащей оценки доказательствам. В частности, не было выяснено, соответствуют ли размещенные материалы критериям «рекламы» или «информирования», подпадают ли они под определение «внутренней рекламы» и нарушают ли запрет на стимулирование спроса на алкогольные напитки. Также не было исследовано, содержала ли реклама об акциях всю необходимую информацию (сроки, место, источник условий), а также были ли соблюдены требования относительно обязательного текстового предупреждения о вреде алкоголя. Кроме того, суд не выяснил, является ли информация, размещенная на витрине магазина, внешней или внутренней рекламой, что влияет на ее правовую квалификацию.

Правовые выводы Верховного Суда сводятся к тому, что:

любые промоционные материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции (например, плакаты с текстами «акция», «подарок», «попробуй»), являются внутренней рекламой. Такая реклама алкогольных напитков в помещениях магазинов, независимо от их специализации, запрещена Законом Украины «О рекламе», за исключением специальных выставочных мероприятий;

при рассмотрении дел о нарушении законодательства о рекламе, суды должны тщательно оценивать содержание, визуальную форму и целевое восприятие размещенной информации, особенно со стороны уязвимых групп. Важно различать активное продвижение товара с коммерческой целью (реклама) от простого информирования потребителей о товаре в месте его реализации (ценники, этикетки).

Постановление Верховного Суда от 7 апреля 2025 года по делу №280/275/24 (административное производство № К/990/41405/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.