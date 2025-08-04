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PlayCity оштрафовало восемь казино на ₴3,2 млн за нарушение сроков отчетности

23:19, 4 августа 2025
Каждый из нарушителей получил санкцию в размере 400 тысяч гривен.
PlayCity оштрафовало восемь казино на ₴3,2 млн за нарушение сроков отчетности
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Государственное агентство по регулированию азартных игр PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен за несвоевременное предоставление обязательной отчетности. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Каждое из нарушивших заведений получило штраф в размере 400 тысяч гривен. Санкции наложены на:

  •  Golden Bonus
  •  WinBoss
  •  WinBoss «Игровые автоматы»
  •  F1RST
  •  Royal Club
  •  WIN
  •  4444
  •  Party Casino

В PlayCity подчеркивают: отчетность — не формальность, а требование закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В частности, операторы обязаны своевременно предоставлять отчеты о:

  •  соответствии лицензионным условиям
  •  финансовом состоянии и движении средств
  •  мерах по противодействию игровой зависимости
  •  других ключевых показателях, предусмотренных законом.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что госагентство PlayCity оштрафовало Telegram-канал «Труха Украина» на 4,8 миллиона гривен за незаконную рекламу казино.

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штраф / штрафы

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