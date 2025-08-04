PlayCity оштрафовало восемь казино на ₴3,2 млн за нарушение сроков отчетности

Каждый из нарушителей получил санкцию в размере 400 тысяч гривен.

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Государственное агентство по регулированию азартных игр PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен за несвоевременное предоставление обязательной отчетности. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Каждое из нарушивших заведений получило штраф в размере 400 тысяч гривен. Санкции наложены на:

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В PlayCity подчеркивают: отчетность — не формальность, а требование закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В частности, операторы обязаны своевременно предоставлять отчеты о:

соответствии лицензионным условиям

финансовом состоянии и движении средств

мерах по противодействию игровой зависимости

других ключевых показателях, предусмотренных законом.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что госагентство PlayCity оштрафовало Telegram-канал «Труха Украина» на 4,8 миллиона гривен за незаконную рекламу казино.

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