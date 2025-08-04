В Новой Зеландии женщина перевозила 2-летнего ребенка в чемодане — горе-мать предстала перед судом

Женщина спрятала двухлетнюю дочь в чемодане во время поездки на автобусе в Новой Зеландии — ребенок находился в багажном отсеке почти час.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

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В Новой Зеландии 27-летняя женщина предстала перед судом после шокирующей находки: двухлетнюю девочку обнаружили внутри чемодана в багажном отсеке междугороднего автобуса. Ее обвиняют в жестоком обращении с ребенком и пренебрежении его безопасностью. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 3 августа на остановке в городе Кайвака, расположенном в регионе Нортленд. Водитель автобуса InterCity, следовавшего по маршруту Вангареи — Окленд, открыл багажное отделение по просьбе одного из пассажиров и заметил, что один из чемоданов шевелится. Внутри находился ребенок — лишь в подгузнике.

По данным RNZ, девочка находилась в чемодане почти час. Ее доставили в больницу в состоянии «легкой степени тяжести» для всестороннего медицинского обследования. Позднее полиция подтвердила, что с ребенком все в порядке, и он получает необходимую помощь.

Согласно материалам дела, нахождение в чемодане могло представлять серьезную угрозу для здоровья девочки — включая удушье, обезвоживание, тепловой удар, отравление угарным газом и психологическую травму.

4 августа женщина предстала перед окружным судом Норт-Шора. Она не признала себя виновной — ее адвокат ходатайствовал об отсрочке, а сама обвиняемая будет направлена на судебно-психологическую экспертизу. Следующее слушание назначено на конец недели.

Полиция сотрудничает с родственниками ребенка и государственной службой по делам детей, чтобы обеспечить девочке безопасность и необходимую поддержку.

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