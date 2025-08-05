В Полтавской области будут судить психолога, которая во время сеансов оправдывала вооруженную агрессию РФ

Противоправные высказывания психолога подтверждены судебными лингвистическими экспертизами.

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В Полтавской области будут судить психолога, которая во время онлайн-консультаций оправдывала агрессию России. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которую подозревают в систематическом оправдании вооруженной агрессии РФ во время частных онлайн-консультаций с клиентами.

Следствие установило, что во время таких разговоров женщина оправдывала военные преступления государства-агрессора. Ее высказывания были подтверждены результатами судебных лингвистических экспертиз.

Неправомерные высказывания психолога подтверждены судебными лингвистическими экспертизами.

Женщину обвиняют в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

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