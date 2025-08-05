На Полтавщині судитимуть психолога, яка під час сеансів виправдовувала збройну агресію РФ

Протиправні висловлювання психолога підтверджено судовими лінгвістичними експертизами.

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На Полтавщині судитимуть психолога, яка під час онлайн-консультацій виправдовувала агресію Росії. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, до суду скерували обвинувальний акт проти жінки, яку підозрюють у систематичному виправдовуванні збройної агресії РФ під час приватних онлайн-консультацій з клієнтами.

Слідство встановило, що жінка під час таких розмов виправдовувала воєнні злочини держави-агресора. Її висловлювання були підтверджені результатами судових лінгвістичних експертиз.

Протиправні висловлювання психолога підтверджено судовими лінгвістичними експертизами.

Жінку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії рф проти України, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

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