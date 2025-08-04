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У Новій Зеландії жінка перевозила 2-річну дитину у валізі — горе-матір постала перед судом

21:45, 4 серпня 2025
Жінка сховала дворічну доньку у валізі під час поїздки автобусом у Новій Зеландії — дитина перебувала у багажному відсіку майже годину.
У Новій Зеландії жінка перевозила 2-річну дитину у валізі — горе-матір постала перед судом
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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У Новій Зеландії 27-річна жінка постала перед судом після шокуючої знахідки: дворічну дівчинку виявили всередині валізи в багажному відсіку міжміського автобуса. Її звинувачують у жорстокому поводженні з дитиною та нехтуванні її безпекою. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 3 серпня на зупинці в місті Кайвака, що у регіоні Нортленд. Водій автобуса InterCity, який курсував маршрутом Вангареї — Окленд, відкрив багажне відділення після прохання пасажира — і помітив, що одна з валіз ворушиться. Всередині була дитина лише в підгузку.

За даними RNZ, дівчинка перебувала у валізі майже годину. Її доправили до лікарні у стані «легкого ступеня тяжкості» для повного медичного огляду. Поліція згодом підтвердила, що дитина перебуває в задовільному стані й отримує належну допомогу.

Згідно з матеріалами справи, перебування у валізі могло спричинити серйозні ризики для здоров’я дитини — включаючи задуху, зневоднення, тепловий удар, отруєння чадним газом і психологічну травму.

4 серпня жінка з’явилася у окружному суді Норт-Шору. Вона не визнала себе винною — адвокат просить про відтермінування, а сама обвинувачена пройде судово-психологічну оцінку. Наступне слухання відбудеться пізніше цього тижня.

Поліція працює разом із родичами дитини та державною службою у справах дітей, щоб забезпечити безпеку та підтримку малечі.

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