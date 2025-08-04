PlayCity оштрафувало вісім казино на ₴3,2 млн за порушення термінів звітності

Державне агентство з регулювання азартних ігор PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень за несвоєчасне подання обов’язкової звітності. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Кожен із порушників отримав санкцію у розмірі 400 тисяч гривень. Під штрафи потрапили:
У PlayCity наголошують: звітність — це не формальність, а вимога закону «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Зокрема, оператори повинні вчасно подавати звіти про:
Раніше Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що держагенство PlayCity оштрафувало Телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 мільйона за незаконну рекламу казино.
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