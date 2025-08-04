PlayCity оштрафувало вісім казино на ₴3,2 млн за порушення термінів звітності

Кожен із порушників отримав санкцію у розмірі 400 тисяч гривень.

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Державне агентство з регулювання азартних ігор PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень за несвоєчасне подання обов’язкової звітності. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Кожен із порушників отримав санкцію у розмірі 400 тисяч гривень. Під штрафи потрапили:

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У PlayCity наголошують: звітність — це не формальність, а вимога закону «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Зокрема, оператори повинні вчасно подавати звіти про:

відповідність ліцензійним умовам

фінансовий стан і рух коштів

заходи з протидії ігровій залежності

інші ключові показники, передбачені законом.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що держагенство PlayCity оштрафувало Телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 мільйона за незаконну рекламу казино.

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