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PlayCity оштрафувало вісім казино на ₴3,2 млн за порушення термінів звітності

23:19, 4 серпня 2025
Кожен із порушників отримав санкцію у розмірі 400 тисяч гривень.
PlayCity оштрафувало вісім казино на ₴3,2 млн за порушення термінів звітності
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Державне агентство з регулювання азартних ігор PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень за несвоєчасне подання обов’язкової звітності. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Кожен із порушників отримав санкцію у розмірі 400 тисяч гривень. Під штрафи потрапили:

  • Golden Bonus
  • WinBoss
  • WinBoss «Гральні автомати»
  • F1RST
  • Royal Club
  • WIN
  • 4444
  • Party Casino

У PlayCity наголошують: звітність — це не формальність, а вимога закону «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Зокрема, оператори повинні вчасно подавати звіти про:

  • відповідність ліцензійним умовам
  • фінансовий стан і рух коштів
  • заходи з протидії ігровій залежності
  • інші ключові показники, передбачені законом.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що держагенство PlayCity оштрафувало Телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 мільйона за незаконну рекламу казино.

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