Практика судов
  1. В мире

Губернатор Аляски сообщил о готовности принять саммит Трампа и Путина

09:50, 9 августа 2025
Мы готовы принять историческую встречу Трампа и Путина, - сказал губернатор Аляски Майк Данливи.
Губернатор Аляски сообщил о готовности принять саммит Трампа и Путина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат готов принять историческую встречу президента США Дональда Трампа и Путина.

«Аляска – самое стратегическое место в мире, расположенное на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили разделяют Россию и Аляску, и нигде больше нет такого важного значения для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства в Арктике. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", – сообщил губернатор в соцсети.

Он добавил, что «на протяжении веков Аляска была мостом между нациями, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов на Земле».

«Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу», - добавил Данливи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

путин Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Перспектива повышения окладов прокурорам остается – но уже в 2026 году

Из закона о внесении изменений в бюджет норму о повышении должностных окладов прокурорам исключили, однако их могут повысить до 52 тысяч гривен законом об операционных величинах.

Закон о порядке принудительного отчуждения участков в Ужгородском районе Закарпатской области подписан — как будет выглядеть процедура

Надлежащим уведомлением собственника имущества, которое принудительно отчуждается, будет считаться также и день проставления «Укрпочтой» отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

ВККС завершила собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды — кто сможет стать судьей

Вакантных должностей судей апелляционных административных судов хватит на всех, кто дошел до финала конкурса – уникальный случай в истории судебной власти.

Введение орудийных величин для окладов судей — комитет Третьяковой рекомендовал комитету Маслова самостоятельно определиться с судьбой законопроекта

Вместе с тем, комитет Галины Третьяковой рекомендовал принять законопроект об орудийных величинах для расчета окладов НАБУ, НАПК, АРМА, БЭБ и таможенников.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області