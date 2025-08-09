Губернатор Аляски сообщил о готовности принять саммит Трампа и Путина

Мы готовы принять историческую встречу Трампа и Путина, - сказал губернатор Аляски Майк Данливи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат готов принять историческую встречу президента США Дональда Трампа и Путина.

«Аляска – самое стратегическое место в мире, расположенное на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили разделяют Россию и Аляску, и нигде больше нет такого важного значения для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства в Арктике. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", – сообщил губернатор в соцсети.

Он добавил, что «на протяжении веков Аляска была мостом между нациями, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов на Земле».

«Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу», - добавил Данливи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.