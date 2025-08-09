Губернатор Аляски повідомив про готовність прийняти саміт Трампа та Путіна

Ми готові прийняти історичну зустріч Трампа та Путіна, – сказав губернатор Аляски Майк Данліві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат готовий прийняти історичну зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна.

"Аляска – найстратегічніше місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Усього дві милі поділяють Росію та Аляску, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", – повідомив губернатор у соцмережі.

Він додав, що "протягом століть Аляска була мостом між націями, і сьогодні ми залишаємось воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному із найважливіших регіонів на Землі".

"Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - додав Данливі.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.