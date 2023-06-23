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  1. В Україні

Які основні психологічні послуги можна безоплатно отримати у сімейного лікаря: список

12:52, 23 червня 2023
Безоплатно пацієнт може отримати у сімейного лікаря 10 основних психологічних послуг.
Які основні психологічні послуги можна безоплатно отримати у сімейного лікаря: список
Фото: lviv-rda.gov.ua

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, які 10 основних психологічних послуг можна безоплатно отримати у сімейного лікаря. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Базову психологічну допомогу пацієнт може отримати на первинній ланці у сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Для пацієнта доступні наступні послуги:

Проведення клінічної оцінки стану пацієнта з позитивним результатом проведеного скринінгу психічних розладів на рівні «перинки» (за інформованої згоди пацієнта)

Направлення на проведення лабораторних та інструментальних  досліджень для виключення ПНР, асоційованих з фізичним здоров’ям

Скерування пацієнта (за згодою) до лікаря-психіатра

Складання плану ведення та лікування

Надання першої психологічної допомоги

Застосування психосоціальних, а також фармакологічних та поведінкових втручань

Скерування пацієнта за відсутності позитивної динаміки після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до психіатра, та/або психолога, та/або психотерапевта, та/або нарколога, та/або невролога і взаємодія з ними

Направлення пацієнта – за наявності показань – до інших закладів охорони здоровʼя для надання їм спеціалізованої медичної допомоги та інших медичних послуг

Психологічна підтримка членів родини, законних представників, осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом, а також навчання його техніки самодопомоги

Інформування та роз’яснення членам родини, законним представникам, особам, які здійснюють догляд за пацієнтом про проблеми із психічним здоров’ям пацієнта та вплив близького оточення на одужання родича тощо.

Допомога надається амбулаторно, за місцем перебування пацієнта. Якщо ваш сімейний лікар або педіатр вашої дитини не пройшов відповідне навчання, попросіть його скерувати вас до лікаря, який має сертифікат про проходження курсу і може надати кваліфіковані послуги. Знайти заклад, де надаються такі послуги можна через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 чи на сайті НСЗУ», - повідомив він.

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