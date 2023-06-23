Колабораціонізм та дезертирство: огляд правових позицій Касаційного кримінального суду ВС

ККС ВСоприлюднив огляд найважливіших правових позицій і висновків із кримінального та кримінального процесуального права.

Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду оприлюднив огляд найважливіших правових позицій і висновків із кримінального та кримінального процесуального права.

В огляді розміщені постанови ККС ВС, ухвалені у квітні 2023 року.

Наведені в огляді висновки матимуть значення для формування єдності судової практики.

Так, зокрема, у сфері кримінального права встановлено, що:

– обґрунтованим є призначене судом основне покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, особі, засудженій за колабораційну діяльність, яка на момент ухвалення вироку відповідного права не мала;

– потерпілим від порушення недоторканності житла або іншого володіння (ст. 162 КК України) може бути не лише його юридичний власник, а особа, яка фактично ним користується на законних підставах;

– завершення строку дії контракту автоматично не позбавляє особу статусу військовослужбовця, а тому нез’явлення такого військовослужбовця на службу без поважних причин до військової частини, якщо його не було звільнено у встановленому законом порядку з військової служби, підлягає кваліфікації за ст. 407 КК України.

У сфері кримінального процесуального права констатовано, що:

– суд апеляційної інстанції має право повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, незалежно від того, чи заявлено клопотання про повторне дослідження доказів, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та/або неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність;

– рішення апеляційного суду про виключення з резолютивної частини вироку місцевого суду строку попереднього ув’язнення, зарахованого на підставі ч. 5 ст. 72 КК України, має ухвалюватися у формі вироку.

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