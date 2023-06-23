«Нафтогаз» подав позов до суду США, який має підтвердити рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, і у такий спосіб узаконити примусове стягнення компенсації з рф за збитки, завдані у Криму.

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«Нафтогаз» почав примусове стягнення з рф $5 мільярдів компенсації за збитки в Криму. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що «Нафтогаз» подав позов до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало рф сплатити 5 млрд доларів (з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно в Криму.

У компанії заявили, що такий позов став можливим відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, згідно з якою «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де перебувають активи рф.

«Оскільки росія добровільно не сплатила »Нафтогазу» кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», – заявив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції, додали в компанії.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжуватимуть нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

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