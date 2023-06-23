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  1. В Украине

«Нафтогаз» начал принудительное взыскание с рф $5 миллиардов компенсации за убытки в Крыму

10:32, 23 июня 2023
«Нафтогаз» подал иск в суд США, который должен подтвердить решение Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, и таким образом узаконить принудительное взыскание компенсации с рф за ущерб, нанесенный в Крыму.
«Нафтогаз» начал принудительное взыскание с рф $5 миллиардов компенсации за убытки в Крыму
Фото из открытых источников

«Нафтогаз» начал принудительное взыскание с рф $5 миллиардов компенсации за ущерб в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Нафтогаз» подал иск в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало рф уплатить 5 млрд долларов, включительно с процентами, компенсации за убытки и утраченное имущество в Крыму.

В компании заявили, что такой иск стал возможным в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, согласно которой «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы рф.

«Поскольку россия добровольно не уплатила «Нафтогазу» средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», – заявил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения обязательно, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции, добавили в компании.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, будут продолжать начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

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