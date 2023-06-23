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Коллаборационизм и дезертирство: обзор правовых позиций Кассационного уголовного суда ВС

12:33, 23 июня 2023
КУС ВС обнародовал обзор важнейших правовых позиций и выводов по уголовному и уголовному процессуальному праву.
Коллаборационизм и дезертирство: обзор правовых позиций Кассационного уголовного суда ВС

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда обнародовал обзор важнейших правовых позиций и выводов по уголовному и уголовному процессуальному праву.

В обзоре размещены постановления КУС ВС, принятые в апреле 2023 года.

Приведенные в обзоре выводы будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

Так, в частности, в сфере уголовного права установлено, что:

– обоснованно назначенное судом основное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, лицу, осужденному за коллаборационную деятельность, которая на момент вынесения приговора соответствующего права не имела;

– потерпевшим от нарушения неприкосновенности жилья или иного владения (ст. 162 УК Украины) может быть не только его юридический собственник, а лицо, фактически им пользующееся на законных основаниях;

– завершение срока действия контракта автоматически не лишает личность статуса военнослужащего, а потому неявка такого военнослужащего на службу без уважительных причин в воинскую часть, если он не был уволен в установленном законом порядке с военной службы, подлежит квалификации по ст. 407 УК Украины.

В сфере уголовного процессуального права констатировано, что:

– суд апелляционной инстанции имеет право повторно исследовать обстоятельства, установленные во время уголовного производства, независимо от того, заявлено ли ходатайство о повторном исследовании доказательств, если в апелляционной жалобе поднимается вопрос о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства и/или неправильное применение закона Украины о уголовную ответственность;

– решение апелляционного суда об исключении из резолютивной части приговора местного суда срока предварительного заключения, зачисленного на основании ч. 5 ст. 72 УК Украины, должно приниматься в форме приговора.

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