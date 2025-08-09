ИИ уничтожит человечество с вероятностью 95%, — бывший инженер Google Нейт Соарес

Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет "не менее 95%", если оно и дальше будет идти по нынешнему пути. Об этом заявил глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес . Об этом пишет The Times.

"Если мы не свернём с текущего курса - шансов избежать гибели почти нет. Мы мчимся к обрыву на скорости 100 км/ч", - сказал он.

С ним согласны лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, математик Йошуа Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Как отмечают в издании, в настоящее время ИИ находится на начальной стадии развития, но позднее всё может измениться. В течение определенного количества времени машинный интеллект достигнет уровня общего искусственного интеллекта, это приведет к равным с человеческим интеллектом возможностям.

«Можно создавать интеллектуальные компьютеры, не имея ни малейшего представления о том, что ты делаешь. Берем колоссальную вычислительную мощность и обрушиваем ее на поистине колоссальный объем данных таким образом, что это каким-то образом формирует компьютеры. Никто не знает, что происходит внутри этих штук», — заключил Соарес.

