ШІ знищить людство з ймовірністю 95%, — колишній інженер Google Нейт Соарес

Екс-інженер Google та Microsoft Нейт Соарес заявив, що ймовірність вимирання людства через штучний інтелект перевищує 95% при збереженні поточних тенденцій.

Про це заявив голова некомерційної організації Machine Intelligence Research Institute, колишній інженер компаній Google та Microsoft Нейт Соарес. Про це пише The Times.

"Якщо ми не згорнемо з поточного курсу - шансів уникнути загибелі майже немає. Ми мчимо до обриву на швидкості 100 км/год", - сказав він.

З ним згодні лауреат Нобелівської премії Джеффрі Хінтон, математик Йошу Бенжіо, а також глави OpenAI, Anthropic і Google DeepMind.

Наголошується, що зараз ШІ знаходиться на початковій стадії розвитку, але пізніше все може змінитися. Протягом певного часу машинний інтелект досягне рівня загального штучного інтелекту, це призведе до рівних з людським інтелектом можливостям.

На цьому етапі можливості ШІ перестануть бути обмеженими, замість вирішення лише одного простого завдання він зможе справлятися з декількома складними, які потребують довгострокового планування, постановки цілей, суджень та міркувань у різних галузях знань.

Підкреслюється, що штучний інтелект матиме «набагато більше переваг перед людьми» і через відсутність необхідності спати або робити перерви на їжу. Крім цього, йому також не потрібно буде витрачати час на навчання, ШІ просто зможе передати свої знання та навички наступному поколінню.

«Можна створювати інтелектуальні комп'ютери, не маючи жодного уявлення про те, що ти робиш. Беремо колосальну обчислювальну потужність та обрушуємо її на воістину колосальний обсяг даних таким чином, що це якимось чином формує комп'ютери. Ніхто не знає, що відбувається всередині цих штук», - сказав Соарес.

