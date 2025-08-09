В каких случаях военнообязанные с отсрочкой и бронью должны пройти ВВК — разъяснение от Минобороны

Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием могут направить на ВЛК только в определенных случаях, среди которых контрактная служба, повторный медосмотр или собственная инициатива.

Министерство обороны пояснило, подлежат ли направлению на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией (ВВК) военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку или бронь.

Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, забронированные и те, кто имеет действующую отсрочку от призыва, не направляются на прохождение ВВК.

Когда есть исключения

Военнообязанных с действующей отсрочкой или бронью могут направить на медосмотр в следующих случаях:

Подписание контракта на прохождение военной службы;

Предыдущее признание ограниченно годным и необходимость повторного осмотра (кроме лиц с инвалидностью, установленной в определенном порядке);

Добровольное желание пройти медицинское освидетельствование.

