У яких випадках військовозобов'язані з відстрочкою та бронею мають пройти ВЛК — пояснення від Міноборони

Військовозобов’язаних із чинною відстрочкою або бронюванням можуть направити на ВЛК лише у визначених випадках, серед яких контрактна служба, повторний медогляд чи власна ініціатива.

Міністерство оборони пояснило, чи підлягають направленню на медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК) військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку або бронювання.

Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, заброньовані та ті, хто має чинну відстрочку від призову, не направляються на проходження ВЛК.

Коли є винятки

Військовозобов’язаних із чинною відстрочкою або бронюванням можуть направити на медогляд у таких випадках:

Підписання контракту на проходження військової служби;

Попереднє визнання обмежено придатним та необхідність повторного огляду (крім осіб з інвалідністю, встановленою у визначеному порядку);

Добровільне бажання пройти медичний огляд.

Раніше у Мін’юсті нагадали підстави та порядок оскарження рішень військово-лікарської комісії.

