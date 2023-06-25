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Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли отдельному апелляционному обжалованию определение следственного судьи, которым отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования

Сторона обвинения считала, что следственный судья постановил определение, не предусмотренное положениями УПК, и оно может быть обжаловано исходя из общих принципов судопроизводства.

Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

  1. В Украине

Украина получит от Германии более 40 зенитных установок Gepard

10:29, 25 июня 2023
Германия передаст Украине десятки «Гепардов».
Украина получит от Германии более 40 зенитных установок Gepard

Глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках, передает Welt.

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.

«Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США», - сказал генерал.

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