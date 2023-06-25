Украина получит от Германии более 40 зенитных установок Gepard

Германия передаст Украине десятки «Гепардов».

Глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках, передает Welt.

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.

«Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США», - сказал генерал.

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