Україна отримає від Німеччини понад 40 зенітних установок Gepard

Німеччина передасть Україні десятки «Гепардів».

Глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, бригадний генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток, передає Welt.

Видання зазначає, що Німеччина вже надала Україні 34 зенітки Gepard для захисту неба. Найближчим часом будуть надані ще 15 установок.

«Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США», - сказав генерал.

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