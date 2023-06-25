23 червня: яке сьогодні свято та головні події в Україні та світі

25 червня в Україні святкують День митника та Міжнародний день моряка.

Фото: unian.net

У неділю, 25 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

25 червня в Україні святкують День митника. Державне свято, яке було створене 2020 року, до цього (від 1991 року) святкували цього дня День митної служби України.

Також 25 червня День молодіжних та дитячих організацій України. Святкують дату від 2008 року, коли вона була створена указом президента України для того, щоб регламентувати та захищати такі організації. Виховання молоді та дітей — запорука успішного державного розвитку. Нині найвпривовішим об'єднанням, яке гуртує молодь, є Національна організація скаутів України (НОСУ), яка працює від 2007 року.

А ще 25 червня Міжнародний день моряка. Свято з'явилося 2010 року після того, як між членами Міжнародної морської організації (є частиною ООН) була підписана відповідна резолюція. Мета дня полягає в тому, щоб подякувати морякам за їхню працю та вклад у світову економіку.

25 червня Всесвітній день вітиліго. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня помер Майкл Джексон, який був справжнім королем сучасної світової музики і жертвою хвороби. Вітиліго маловивчене захворювання, яке не лікується. На темній шкірі воно більш помітне, але за статистикою однаково часто зустрічається у людей будь-якої раси та віку.

Яке сьогодні церковне свято

25 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Петра Константинопільського. Був він військовим сановником та взяли його в полон. Тоді пообіцяв Петро, що піде в монастир і буде прославляти Бога, якщо той допоможе йому звільнитися. Святий отримав свободу і відразу відправився на гору Афон, де трудився до кінця свого життя. Жив він на тій горі понад 50 років і був взірцем для всіх послушників в храмах.

Календар важливих подій за 25 червня:

1439 рік — Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;

1530 рік — зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;

1580 рік — опублікували "Книгу згоди", в якій були викладені основи лютеранства;

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;

1857 рік — виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла";

1863 рік — сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 рік — в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;

1878 рік — починається Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;

1939 рік — у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік — армія Північної Кореї нападає на Південну Корею;

1957 рік — створюють іграшку "літаюча тарілка";

1991 рік — Словенія і Хорватія проголошують незалежність від Югославії;

1991 — приймають Закон України "Про митну справу в Україні".

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