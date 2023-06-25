25 июня: какой сегодня праздник и главные события в Украине и мире

25 июня в Украине празднуют День таможенника и Международный день моряка.

Фото: unian.net

В воскресенье, 25 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 июня в Украине празднуют День таможенника. Государственный праздник, созданный в 2020 году, до этого (с 1991 года) праздновали в этот день День таможенной службы Украины.

Также 25 июня День молодежных и детских организаций Украины. Празднуют дату с 2008 года, когда она была создана указом президента Украины для того, чтобы регламентировать и защищать такие организации. Воспитание молодежи и детей – залог успешного государственного развития. В настоящее время самым удивительным объединением, которое объединяет молодежь, является Национальная организация скаутов Украины (НОСУ), работающая с 2007 года.

А еще 25 июня Международный день моряка. Праздник появился в 2010 году, после того, как между членами Международной морской организации (является частью ООН) была подписана соответствующая резолюция. Цель дня состоит в том, чтобы поблагодарить моряков за их труд и вклад в мировую экономику.

25 июня Всемирный день витилиго. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день скончался Майкл Джексон, являвшийся настоящим королем современной мировой музыки и жертвой болезни. Витилиго малоизученное нелечимое заболевание. На темной коже оно более заметно, но по статистике все равно часто встречается у людей любой расы и возраста.

Какой сегодня церковный праздник

25 июня в церковном календаре – день памяти святого Петра Константинопольского. Он был военным сановником и взяли его в плен. Тогда пообещал Петр, что пойдет в монастырь и будет прославлять Бога, если тот поможет ему освободиться. Святой обрел свободу и сразу отправился на гору Афон, где трудился до конца своей жизни. Жил он на той горе более 50 лет и являлся образцом для всех послушников в храмах.

Календарь важных событий за 25 июня:

1439 год — Базельский собор объявляет римского папу Евгения IV еретиком и лишает его власти;

1530 год — с одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге преподает основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках;

1580 год — опубликовали "Книгу согласия", в которой были изложены основы лютеранства;

1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;

1857 год — выходит сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла";

1863 год — сегун Токугава Иемити приказывает изгнать из Японии всех иностранцев;

1872 год – в Немецкой империи запрещают деятельность Ордена иезуитов;

1878 год – начинается Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии;

1939 год — во Львове проходит последнее собрание Научного общества имени Шевченко;

1950 год – армия Северной Кореи нападает на Южную Корею;

1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";

1991 год — Словения и Хорватия провозглашают независимость от Югославии;

1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

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