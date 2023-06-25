Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли отдельному апелляционному обжалованию определение следственного судьи, которым отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования

Сторона обвинения считала, что следственный судья постановил определение, не предусмотренное положениями УПК, и оно может быть обжаловано исходя из общих принципов судопроизводства.

Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

  1. Общество

25 июня: какой сегодня праздник и главные события в Украине и мире

09:32, 25 июня 2023
25 июня в Украине празднуют День таможенника и Международный день моряка.
25 июня: какой сегодня праздник и главные события в Украине и мире
Фото: unian.net

В воскресенье, 25 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

25 июня в Украине празднуют День таможенника. Государственный праздник, созданный в 2020 году, до этого (с 1991 года) праздновали в этот день День таможенной службы Украины. 

Также 25 июня День молодежных и детских организаций Украины. Празднуют дату с 2008 года, когда она была создана указом президента Украины для того, чтобы регламентировать и защищать такие организации. Воспитание молодежи и детей – залог успешного государственного развития. В настоящее время самым удивительным объединением, которое объединяет молодежь, является Национальная организация скаутов Украины (НОСУ), работающая с 2007 года.

А еще 25 июня Международный день моряка. Праздник появился в 2010 году, после того, как между членами Международной морской организации (является частью ООН) была подписана соответствующая резолюция. Цель дня состоит в том, чтобы поблагодарить моряков за их труд и вклад в мировую экономику.

25 июня Всемирный день витилиго. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день скончался Майкл Джексон, являвшийся настоящим королем современной мировой музыки и жертвой болезни. Витилиго малоизученное нелечимое заболевание. На темной коже оно более заметно, но по статистике все равно часто встречается у людей любой расы и возраста.

Какой сегодня церковный праздник

25 июня в церковном календаре – день памяти святого Петра Константинопольского. Он был военным сановником и взяли его в плен. Тогда пообещал Петр, что пойдет в монастырь и будет прославлять Бога, если тот поможет ему освободиться. Святой обрел свободу и сразу отправился на гору Афон, где трудился до конца своей жизни. Жил он на той горе более 50 лет и являлся образцом для всех послушников в храмах.

Календарь важных событий за 25 июня:

1439 год — Базельский собор объявляет римского папу Евгения IV еретиком и лишает его власти;

1530 год — с одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге преподает основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках;

1580 год — опубликовали "Книгу согласия", в которой были изложены основы лютеранства;

1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;

1857 год — выходит сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла";

1863 год — сегун Токугава Иемити приказывает изгнать из Японии всех иностранцев;

1872 год – в Немецкой империи запрещают деятельность Ордена иезуитов;

1878 год – начинается Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии;

1939 год — во Львове проходит последнее собрание Научного общества имени Шевченко;

1950 год – армия Северной Кореи нападает на Южную Корею;

1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";

1991 год — Словения и Хорватия провозглашают независимость от Югославии;

1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду