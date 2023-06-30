Налоговики привели основные причины неприятия Таблицы данных плательщика НДС

Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила, каковы основные причины неприятия Таблицы плательщика.
К основным причинам принятия решений о неприятии Таблицы данных можно отнести:
- Осуществление налогоплательщиком рисковых операций.
- Несоответствие определенных налогоплательщиком в таблице данных видов деятельности имеющимся у налогоплательщика основным средствам.
- Недостаточное количество необходимых материальных ресурсов (отсутствуют сведения об объектах налогообложения, отсутствует приобретение услуг аренды объектов налогообложения, услуг транспортировки, услуг аренды мест хранения товарно-материальных ценностей и т.п.).
- отсутствие (недостаточное количество) наемных работников; заработная плата выплачивается меньше законодательно установленного уровня.
- В объяснении недостаточно информации (в частности, в части предоставления информации и/или документов по кодам УКТ ВЭД о приобретении (получении) товаров/услуг, информация об остатках товара, мест хранения и т.п.).
- Накопление значительных остатков товаров, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности.
- Неправильно заполнена таблица данных (не заполнена колонка 2 (приобретение товаров, работ, услуг), в колонке 3 указаны коды товаров, работ, услуг, не соответствующих КВЭДам предприятия и т.п.).
- Нарушение пункта 14 Порядка КМУ от 11.12.2019 №1165 (отсутствуют пояснения к таблице данных плательщика).
- Включение плательщика в список рисковых плательщиков.
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