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Налоговики привели основные причины неприятия Таблицы данных плательщика НДС

22:21, 30 июня 2023
К основным причинам принятия решений о неприятии Таблицы данных можно отнести: осуществление налогоплательщиком рисковых операций и несоответствие определенных в таблице данных видов деятельности имеющимся ОС.
Налоговики привели основные причины неприятия Таблицы данных плательщика НДС
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Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила, каковы основные причины неприятия Таблицы плательщика.

К основным причинам принятия решений о неприятии Таблицы данных можно отнести:

  1. Осуществление налогоплательщиком рисковых операций.
  2. Несоответствие определенных налогоплательщиком в таблице данных видов деятельности имеющимся у налогоплательщика основным средствам.
  3. Недостаточное количество необходимых материальных ресурсов (отсутствуют сведения об объектах налогообложения, отсутствует приобретение услуг аренды объектов налогообложения, услуг транспортировки, услуг аренды мест хранения товарно-материальных ценностей и т.п.).
  4. отсутствие (недостаточное количество) наемных работников; заработная плата выплачивается меньше законодательно установленного уровня.
  5. В объяснении недостаточно информации (в частности, в части предоставления информации и/или документов по кодам УКТ ВЭД о приобретении (получении) товаров/услуг, информация об остатках товара, мест хранения и т.п.).
  6. Накопление значительных остатков товаров, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности.
  7. Неправильно заполнена таблица данных (не заполнена колонка 2 (приобретение товаров, работ, услуг), в колонке 3 указаны коды товаров, работ, услуг, не соответствующих КВЭДам предприятия и т.п.).
  8. Нарушение пункта 14 Порядка КМУ от 11.12.2019 №1165 (отсутствуют пояснения к таблице данных плательщика).
  9. Включение плательщика в список рисковых плательщиков.

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