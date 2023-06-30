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  1. В Україні

Податківці навели основні причини неврахування Таблиці даних платника ПДВ

22:21, 30 червня 2023
До основних причин прийняття рішень про неврахування Таблиці даних можна віднести: здійснення платником податку ризикових операцій та невiдповiдність визначених у таблиці даних видiв діяльності наявним ОЗ.
Податківці навели основні причини неврахування Таблиці даних платника ПДВ
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Державна податкова служба у Львівській області роз’яснила, якими є основні причини неприймання Таблиці платника.

До основних причин прийняття рішень про неврахування Таблиці даних  можна віднести:

  1. Здійснення платником податку ризикових операцій.
  2. Невiдповiдність визначених платником податку в таблиці даних видiв діяльності наявним у платника податку основним засобам.
  3. Недостатня кількість необхідних матеріальних ресурсів (відсутні відомості про об’єкти оподаткування, відсутнє придбання пocлyг оренди об’єктів оподаткування, послуг транспортування, послуг оренди місць зберігання товарно-матеріальних цінностей тощо).
  4. Відсутність (недостатня кількість) найманих працівників; заробітна плата виплачується менше законодавчо встановленого рівня.
  5. У поясненні недостатньо інформації (зокрема, в частині надання інформації та/або документів по кодах УКТ ЗЕД щодо придбання (отримання) товарів/послуг, інформація щодо залишків товару, місць зберігання тощо).
  6. Накопичення значних залишків товарів, які не можуть бути використані в господарській діяльності.
  7. Неправильно заповнено таблицю даних (не заповнено колонку 2 (придбання товарів, робіт, послуг), у колонці 3 зазначено коди товарів, робіт, послуг, які не відповідають КВЕДам підприємства, тощо).
  8. Порушення пункту 14 Порядку КМУ від 11.12.2019 року №1165 (відсутні пояснення до таблиці даних платника).
  9. Включення платника до переліку ризикових платників.

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