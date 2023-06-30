Податківці навели основні причини неврахування Таблиці даних платника ПДВ

Державна податкова служба у Львівській області роз’яснила, якими є основні причини неприймання Таблиці платника.
До основних причин прийняття рішень про неврахування Таблиці даних можна віднести:
- Здійснення платником податку ризикових операцій.
- Невiдповiдність визначених платником податку в таблиці даних видiв діяльності наявним у платника податку основним засобам.
- Недостатня кількість необхідних матеріальних ресурсів (відсутні відомості про об’єкти оподаткування, відсутнє придбання пocлyг оренди об’єктів оподаткування, послуг транспортування, послуг оренди місць зберігання товарно-матеріальних цінностей тощо).
- Відсутність (недостатня кількість) найманих працівників; заробітна плата виплачується менше законодавчо встановленого рівня.
- У поясненні недостатньо інформації (зокрема, в частині надання інформації та/або документів по кодах УКТ ЗЕД щодо придбання (отримання) товарів/послуг, інформація щодо залишків товару, місць зберігання тощо).
- Накопичення значних залишків товарів, які не можуть бути використані в господарській діяльності.
- Неправильно заповнено таблицю даних (не заповнено колонку 2 (придбання товарів, робіт, послуг), у колонці 3 зазначено коди товарів, робіт, послуг, які не відповідають КВЕДам підприємства, тощо).
- Порушення пункту 14 Порядку КМУ від 11.12.2019 року №1165 (відсутні пояснення до таблиці даних платника).
- Включення платника до переліку ризикових платників.
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