Поставляв військову техніку окупантам із Сирії: СБУ повідомила про підозру капітану російського судна

Для прихованого транспортування ворог використовував цивільні судна, які належать торговому флоту країни-окупанта.

Повідомлено про підозру капітану російського судна, який поставляв російським військовим на тимчасово окупованих територіях військову техніку рф із Сирії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Служба безпеки задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна «Sparta IV» Олексія Терещенка, який причетний до ведення агресивної війни проти України. Він допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території нашої держави», - йдеться у повідомленні.

Для прихованого транспортування ворог використовував цивільні судна, які належать торговому флоту країни-окупанта.

Також було встановлено, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року корабель під керівництвом підозрюваного переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази росії в сирійському порту Тартус.

Йдеться про:

2 російських ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1";

11 автомобілів "Урал-4320" з причепами;

200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.

Після цього ворожу техніку поставляли до Криму для подальшого використання на південному фронті.

Терещенку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

«Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми», - додає СБУ.

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