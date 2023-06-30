Рада схвалила законопроєкт про гарантії походження «зеленої» електроенергії

Документ передбачає внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи країни.

Фото: galinfo.com.ua

У п’ятницю, 30 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9011д про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України. Про це повідомив надреп Олексій Гончаренко.

За відповідні рішення проголосувало 279 нардепів.

«Цей законопроект спрямований на розвиток малої розподіленої генерації, зокрема на стороні споживача. Він передбачає:

– гарантії походження «зеленої» електроенергії. Це дієвий інструмент, який дозволить уникнути додаткового оподаткування наших товарів при ввезені до країн ЄС із 2026 року.

– право виробникам «зеленої» електроенергії самостійно (а не через Гарантованого покупця) продавати свою електричну енергію на ринку, а доплату здійснюватиме Гарантований Покупець.

– запроваджується можливість для споживачів встановлювати у себе об’єкти електрогенерації, а неспожиті надлишки електроенергії можна буде відпускати в мережу по вільних ринкових цінах.

– збереження стимулів для ВЕС, малих СЕС до кінця 2023 року та довгострокове збереження стимулів для малих домашніх СЕС. Запровадження опції Net Billing для домогосподарств», - повідомив нардеп.

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