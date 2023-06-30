Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Дії прокоментували, чому розповсюдили інформацію про юридичні послуги фірми, яка не зареєстрована

У Дія.Підпис може інтегруватися будь-хто.

Гетманцев розповів про ключові зміни закону про скасування 2% податку для бізнесу

Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про головні новації закону про скасування 2% податку для бізнесу.

Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА – Нацагентства з питань управління активами, одержаними від корупційних злочинів

Уряд призначив Олену Думу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу до завершення воєнного стану, однак допускається проведення позапланових перевірок будь-якого бізнесу за окремими підставами.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

  1. Законодавство

Рада схвалила законопроєкт про гарантії походження «зеленої» електроенергії

15:39, 30 червня 2023
Документ передбачає внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи країни.
Рада схвалила законопроєкт про гарантії походження «зеленої» електроенергії
Фото: galinfo.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п’ятницю, 30 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9011д про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України. Про це повідомив надреп Олексій Гончаренко.

За відповідні рішення проголосувало 279 нардепів.

«Цей законопроект спрямований на розвиток малої розподіленої генерації, зокрема на стороні споживача. Він передбачає:

– гарантії походження «зеленої» електроенергії. Це дієвий інструмент, який дозволить уникнути додаткового оподаткування наших товарів при ввезені до країн ЄС із 2026 року.

– право виробникам «зеленої» електроенергії самостійно (а не через Гарантованого покупця) продавати свою електричну енергію на ринку, а доплату здійснюватиме Гарантований Покупець.

– запроваджується можливість для споживачів встановлювати у себе об’єкти електрогенерації, а неспожиті надлишки електроенергії можна буде відпускати в мережу по вільних ринкових цінах.

– збереження стимулів для ВЕС, малих СЕС до кінця 2023 року та довгострокове збереження стимулів для малих домашніх СЕС. Запровадження опції Net Billing для домогосподарств», - повідомив нардеп.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кононенко
    Олена Кононенко
    суддя Сумського апеляційного суду
  • Олександр Князюк
    Олександр Князюк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду