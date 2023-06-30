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  1. Законодательство

Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии

15:39, 30 июня 2023
Документ предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы страны.
Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии
Фото: galinfo.com.ua
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В пятницу, 30 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №9011д о внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины. Об этом сообщил надреп Алексей Гончаренко.

За соответствующие решения проголосовали 279 нардепов.

«Этот законопроект направлен на развитие малой распределенной генерации, в частности, на стороне потребителя. Он предполагает:

– гарантии происхождения «зеленой» электроэнергии. Это действенный инструмент, который позволит избежать дополнительного обложения наших товаров при ввозе в страны ЕС с 2026 года.

– право производителям «зеленой» электроэнергии самостоятельно (а не через гарантированного покупателя) продавать свою электрическую энергию на рынке, а доплату будет осуществлять гарантированный покупатель.

– вводится возможность для потребителей устанавливать у себя объекты электрогенерации, а неупотребленные излишки электроэнергии можно будет отпускать в сеть по свободным рыночным ценам.

– сохранение стимулов для ВЭС, малых СЭС до конца 2023 г. и долгосрочное сохранение стимулов для малых домашних СЭС. Введение опции Net Billing для домохозяйств», – сообщил нардеп.

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