Поставлял военную технику оккупантам из Сирии: СБУ сообщила о подозрении капитану российского судна

Для скрытой транспортировки враг использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту страны-оккупанта.

Сообщено о подозрении капитану российского судна, поставлявшего российским военным на временно оккупированных территориях военную технику рф из Сирии. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности задокументировала преступные действия капитана российского грузового судна «Sparta IV» Алексея Терещенко, причастного к ведению агрессивной войны против Украины. Он помогал опрокидывать боевую технику российских войск из Сирии на временно оккупированные территории нашего государства», - говорится в сообщении.

Для скрытой транспортировки враг использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту страны-оккупанта.

Также было установлено, что с 25 февраля по 7 марта 2023 года корабль под руководством подозреваемого переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы россии в сирийском порту Тартус.

Речь идет о:

2 российских ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";

11 автомобилей "Урал-4320" с прицепами;

200 неуправляемых реактивных снарядов для систем залпового огня.

После этого вражеская техника поставлялась в Крым для дальнейшего использования на южном фронте.

Терещенко уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

«Поскольку фигурант находится на территории рф, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы», - добавляет СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.