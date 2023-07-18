Кабмин согласовал кандидатуру Алексея Дубревского на должность гендиректора аэропорта «Борисполь»

Правительство согласовало кандидатуру нового генерального директора аэропорта.

Правительство во время заседания во вторник, 18 июля, согласовало кандидатуру Алексея Дубревского на должность генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано кандидатуру Дубревского Алексея Юрьевича на должность генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт «Борисполь"», - говорится в сообщении.

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