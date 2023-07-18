Правительство назначило двух новых заместителей министра экономики

У Министра экономики появилось два новых заместителя.

Кабинет Министров Украины во вторник, 18 июля, провел заседание, в ходе которого назначил двух заместителей Министра экономики Украины.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабмином назначено:

- Безкаравайного Игоря Владимировича заместителем Министра экономики Украины;

– Киндратива Виталия Зиновьевича заместителем Министра экономики Украины.

Ранее мы писали, что Кабмин принял распоряжение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики.

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