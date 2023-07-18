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Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.

Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

Согласно решению правительства, с 1 сентября комиссия за предоставление и/или обслуживание кредита увеличивается с 0,5% до 1% от суммы кредита.

  1. В Украине

Правительство назначило двух новых заместителей министра экономики

16:28, 18 июля 2023
У Министра экономики появилось два новых заместителя.
Правительство назначило двух новых заместителей министра экономики
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Кабинет Министров Украины во вторник, 18 июля, провел заседание, в ходе которого назначил двух заместителей Министра экономики Украины.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабмином назначено:

- Безкаравайного Игоря Владимировича заместителем Министра экономики Украины;

Киндратива Виталия Зиновьевича заместителем Министра экономики Украины.

Ранее мы писали, что Кабмин принял распоряжение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики.

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