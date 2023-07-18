Ткаченко рассказал детали о внедрении английского языка в кинотеатрах

В МКИП подготовили план действий по популяризации английского языка.

Фото: hromadske.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что МКИП занимается разработкой плана по внедрению английского в кинотеатрах с учетом интересов зрителей и кинотеатрального бизнеса. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, уже состоялся разговор с представителями кинотеатров и дистрибьюторов.

«Мы сейчас вырисовываем себе варианты, как лучше сделать так, чтобы зритель был заинтересован ходить на фильмы на английском языке, и бизнес кинотеатральной отрасли не пострадал. По-моему, мы нашли один из вариантов. Мы его еще обсуждаем. Также будем обсуждать с депутатами», – сказал он.

Министр добавил, что в МКИП подготовили план действий по популяризации английского языка. Вскоре он должен быть опубликован для обсуждения с общественностью.

Напомним, Федоров считает, что фильмы без украинского дубляжа помогут развить кинематограф.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, которым предлагается предусмотреть обязательное изучение английского языка в детсадах, а также владение английским для будущих госслужащих.

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