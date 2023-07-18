Ткаченко розповів деталі про впровадження англійської мови в кінотеатрах

У МКІП підготували план дій щодо популяризації англійської мови.

Фото: hromadske.ua

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП займається розробкою плану по впровадженню англійської мови в кінотеатрах з урахуванням інтересів глядачів і кінотеатрального бізнесу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словам, вже відбулася розмова з представниками кінотеатрів і дистриб'юторів.

«Ми зараз вимальовуємо собі варіанти, у який спосіб краще зробити так, щоб глядач був зацікавлений ходити на фільми англійською мовою, і бізнес кінотеатральної галузі не постраждав. Здається, ми знайшли один з варіантів. Ми його ще обговорюємо. Також будемо обговорювати з депутатами», - сказав він.

Міністр додав, що у МКІП підготували план дій щодо популяризації англійської мови. Незабаром його мають опублікувати для обговорення з громадськістю.

Нагадаємо, Федоров вважає, що фільми без українського дубляжу допоможуть розвинути кінематограф.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується передбачити обов’язкове вивчення англійської мови у дитсадках, а також володіння англійською для майбутніх держслужбовців.

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