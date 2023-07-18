Уряд призначив двох нових заступників міністра економіки

Кабінет Міністрів України у вівторок, 18 липня, провів засідання під час якого призначив двох заступників Міністра економіки України.
Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, Кабміном призначено:
- Безкаравайного Ігоря Володимировича заступником Міністра економіки України;
- Кіндратіва Віталія Зіновійовича заступником Міністра економіки України.
Раніше ми писали, що Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки.
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