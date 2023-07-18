Уряд призначив двох нових заступників міністра економіки

У Міністра економіки з'явилося два нових заступники.

Кабінет Міністрів України у вівторок, 18 липня, провів засідання під час якого призначив двох заступників Міністра економіки України.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабміном призначено:

- Безкаравайного Ігоря Володимировича заступником Міністра економіки України;

- Кіндратіва Віталія Зіновійовича заступником Міністра економіки України.

Раніше ми писали, що Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки.

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