Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы, которым предусмотрен испытательный срок до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту.

Законом дополнен закон о воинской обязанности и военной службе новой статьей "Испытательный срок при принятии на военную службу по контракту" и предусмотреть, что: «Для принятых на военную службу по контракту граждан Украины с целью установления их соответствия военным должностям может устанавливаться испытательный срок».

Испытательный срок может длиться от одного до шести месяцев. При этом для иностранцев испытательный срок устанавливается в 2 месяца.

Предусматривается, что порядок прохождения испытательного срока устанавливается соответствующими положениями о прохождении военной службы и другими нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено законом.

Отмечается, что военнослужащие, которые признаны успешно прошедшие испытательный срок, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях.

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Автор: Ярослав Конощук

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