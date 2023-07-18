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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

16:48, 18 липня 2023
Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.
Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ
Фото із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби, яким встановлюється обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом.

Законом доповнено закон про військовий обов’язок та військову службу новою статтею «Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом» та передбачити, що: «Для прийнятих на військову службу за контрактом громадян України з метою встановлення їх відповідності військовим посадам може встановлюватися випробування».

Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців.

Передбачається, що  порядок проведення випробування встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби та іншими нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом.

При цьому для іноземців випробувальний термін встановлюється у 2 місяці.

Зазначається, що військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у Збройних Силах України або інших військових формуваннях.

Як пропонувала «Судово-юридична газета», у Верховному суді пояснили, чи можна оскаржити повістку у суді.

Автор: Ярслав Конощук

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