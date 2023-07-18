На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період, яким дозволено у період воєнного стану призначати на офіцерські посади бйців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробування на офіцерській посаді.

Закон передбачає, що у період дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи «сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не менше трьох місяців брали безпосередню участь у воєнних (бойових) діях та не менше трьох місяців успішно виконують службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу».

Тобто на офіцерські посади тепер можна призначати осіб з бойовим досвідом, однак без військової освіти. Перелік офіцерських посад на які можуть призначатися зазначені особи визначається відповідно Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

При цьому визначено, що призначені відповідно до закону офіцери мають не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти курс військової підготовки за напрямом, який відповідає профілю службової діяльності.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на Житомирщині офіцеру, який побив строковика, обрали запобіжний захід.

Автор: Ярослав Конощук

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