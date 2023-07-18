Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Джерело фото: Уніан

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких Микола Тищенко, яким розширено перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану та дозволено звільнятися з війська військовослужбовцям, які втратили близьких на війні.

Законом внесено зміни до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Зокрема, встановлено додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а саме: «якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану».

Отже військовослужбовці, що втратили близьких на війні можуть звільнитися з війська.

Як зазначається у пояснювальній записці, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що не підлягають призову особи, близькі яких загинули чи пропали безвісти під час російсько-української війни.

«Однак, згаданий вище закон не враховує всіх категорій громадян, оскільки в умовах воєнного стану втрачають своїх близьких не лише звичайні громадяни, але й військовослужбовці, які вже виконують свій обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Таким чином, задля відновлення принципу справедливості, пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби», - зазначається у документі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт, який передбачає звільнення родичів загиблих на російсько-українській війні від призову до війська за мобілізацією.

Автор: Ярослав Конощук

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