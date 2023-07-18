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Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

16:36, 18 июля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.
Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон
Источник фото: Униан
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом  закон о внесении изменений в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых нардеп Николай Тищенко, которым расширен перечень оснований для увольнения с военной службы во время военного положения и разрешено увольняться из армии военослужащим, которые потеряли близких на войне.

Законом внесены изменения в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В частности, устанавливается дополнительное основание для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащих, призванных на военную службу во время мобилизации, и контрактников, а именно: «если их близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения».

Следовательно, потерявшие близких на войне военнослужащие могут уволиться из армии.

Как отмечается в пояснительной записке, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что не подлежат призыву лица, близкие которых погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны.

«Однако, упомянутый выше закон не учитывает всех категорий граждан, поскольку в условиях военного положения теряют своих близких не только обычные граждане, но и военнослужащие, которые уже выполняют свой долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Таким образом, для восстановления принципа справедливости предлагается аналогичным образом учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы», - отмечается в документе.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект, предусматривающий освобождение родственников погибших на российско-украинской войне от призыва в армию по мобилизации.

Автор: Ярослав Конощук

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