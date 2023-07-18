В Киевской области задержали мужчину, который из-за ревности до смерти забил сожительницу

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине несколько ударов руками по голове, а затем начал ее душить.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области сотрудники полиции сообщили о подозрении жителю села Мигалки, который до смерти забил сожительницу. 35-летнюю женщину успели доставить в больницу, но спасти ее врачи не смогли.

В полиции отметили, что в тот же день обидчик был задержан.

«Полицейские установили, что 33-летний сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей несколько ударов руками по голове, а затем начал ее душить. Совершенное он аргументировал ревностью», - говорится в ведомстве.

Правоохранители добавили, что по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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