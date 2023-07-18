Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Возобновление декларирования будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит возобновление декларирования, - глава антикоррупционного Комитета Рады.

«Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать»: в Минфине рассказали, какие вопросы возникают к Украине у партнеров

Министр финансов Сергей Марченко: Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

В Сумском апелляционном суде осталось четыре судьи

ВККС планирует временно найти для апелляционного суда еще пять судей.

Не придет умный на зарплаты, которые сейчас получают налоговики, — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко рассказал об интеллектуальном потенциале налоговой службы.

  1. В Украине

В Киевской области задержали мужчину, который из-за ревности до смерти забил сожительницу

23:28, 18 июля 2023
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине несколько ударов руками по голове, а затем начал ее душить.
В Киевской области задержали мужчину, который из-за ревности до смерти забил сожительницу
Фото: kv.npu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киевской области сотрудники полиции сообщили о подозрении жителю села Мигалки, который до смерти забил сожительницу. 35-летнюю женщину успели доставить в больницу, но спасти ее врачи не смогли.

В полиции отметили, что в тот же день обидчик был задержан.

«Полицейские установили, что 33-летний сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей несколько ударов руками по голове, а затем начал ее душить. Совершенное он аргументировал ревностью», - говорится в ведомстве.

Правоохранители добавили, что по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Богачова
    Олена Богачова
    державний секретар Міністерства юстиції України
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду