На Київщині затримали чоловіка, який через ревнощі до смерті забив співмешканку

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс жінці кілька ударів руками по голові, а потім почав її душити.

Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщині співробітники поліції повідомили про підозру жителю села Мигалки, який до смерті забив співмешканку. 35-річну жінку встигли доставити до лікарні, але врятувати її лікарі не змогли.

У поліції зазначили, що того ж дня кривдника було затримано.

«Поліцейські встановили, що 33-річний співмешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс потерпілій кілька ударів руками по голові, а потім почав її душити. Вчинене він аргументував ревнощами», -сказано у відомстві.

Правоохоронці додали, що за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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