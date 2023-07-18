На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменения в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по комплектованию Вооруженных Сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период, которым разрешила в период военного положения назначать на офицерские должности бойцов без военного образования при условии прохождения ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Закон предусматривает, что в период действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава принимаются лица «сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту, призванные во время мобилизации, на особый период или призванные на военную службу из числа резервистов в особый период, не менее трех месяцев принимавшие непосредственное участие в военных (боевых) действиях и не менее трех месяцев успешно выполняют должностные обязанности на должностях лиц офицерского состава».

То есть на офицерские должности можно будет назначать бойцов с боевым опытом, но без военного образования. Перечень офицерских должностей, на которые могут назначаться указанные лица, определяется соответственно Министерством обороны Украины и другими центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

При этом определено, что назначенные в соответствии с законом офицеры должны не позднее шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на Житомирщине избившего срочника офицеру избрали меру пресечения.

Автор: Ярослав Конощук

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