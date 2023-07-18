Кабмін погодив кандидатуру Олексія Дубревського на посаду гендиректора аеропорту «Бориспіль»

Уряд погодив кандидатуру нового генерального директора аеропорту.

Уряд під час засідання у вівторок, 18 липня, погодив кандидатуру Олексія Дубревського на посаду генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено кандидатуру Дубревського Олексія Юрійовича на посаду генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт "Бориспіль"», - сказано у повідомленні.

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