«Перевзул» бизнес и платил налоги в бюджет России: полицейские задержали коллаборанта из Харькова

Лишь один филиал фирмы принес государству-террористу 20 миллионов рублей.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Находясь в Харькове, руководитель фирмы по изготовлению и продаже автозапчастей добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и платил налоги от полученных доходов в государственный бюджет России, сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что 55-летний мужчина, находясь в Харькове, дистанционно руководил филиалами фирмы по изготовлению и продаже автозапчастей. Лишь одним из филиалов предприятия, во временно оккупированном Крыму, было уплачено в госбюджет страны-агрессора 20 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что мужчина являлся руководителем аналогичных предприятий на территории России.

Во время проведения санкционированных обысков в служебном кабинете фигуранта и по месту жительства правоохранители обнаружили ряд документов, указывающих на его преступную деятельность. Также изъято более 13 миллионов гривен, на которые судья наложил арест.

Предпринимателю-коллаборанту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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