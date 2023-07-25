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  1. В Украине

«Перевзул» бизнес и платил налоги в бюджет России: полицейские задержали коллаборанта из Харькова

07:21, 25 июля 2023
Лишь один филиал фирмы принес государству-террористу 20 миллионов рублей.
«Перевзул» бизнес и платил налоги в бюджет России: полицейские задержали коллаборанта из Харькова
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Находясь в Харькове, руководитель фирмы по изготовлению и продаже автозапчастей добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и платил налоги от полученных доходов в государственный бюджет России, сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что 55-летний мужчина, находясь в Харькове, дистанционно руководил филиалами фирмы по изготовлению и продаже автозапчастей. Лишь одним из филиалов предприятия, во временно оккупированном Крыму, было уплачено в госбюджет страны-агрессора 20 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что мужчина являлся руководителем аналогичных предприятий на территории России.

Во время проведения санкционированных обысков в служебном кабинете фигуранта и по месту жительства правоохранители обнаружили ряд документов, указывающих на его преступную деятельность. Также изъято более 13 миллионов гривен, на которые судья наложил арест.

Предпринимателю-коллаборанту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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