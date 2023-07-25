В Киеве установлен уникальный «дождливый» рекорд

В столице было зафиксировано рекордное количество осадков.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве на прошлых выходных был установлен рекорд по количеству дождей. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

22 июля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня - 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, во вторник, 25 июля, в западных, днем и в северных, в большинстве центральных и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди, на остальной территории Украины без осадков.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

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