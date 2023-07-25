У Києві встановлено унікальний «дощовий» рекорд

У столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що у Києві на минулих вихідних було встановлено рекорд за кількістю дощів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

22 липня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у вівторок, 25 липня, у західних, удень та північних, у більшості центральних та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, на решті території України без опадів.

У Києві у вівторок уночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза.

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