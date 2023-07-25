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  1. В Україні

«Перевзув» бізнес і платив податки в бюджет рф: поліцейські затримали колаборанта з Харкова

07:21, 25 липня 2023
Лише одна філія фірми принесла державі-терористу 20 мільйонів рублів.
«Перевзув» бізнес і платив податки в бюджет рф: поліцейські затримали колаборанта з Харкова
Джерело фото: Національна поліція України
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Перебуваючи в Харкові керівник фірми з виготовлення та продажу автозапчастин добровільно пішов на співпрацю з окупантами та сплачував податки від отриманих прибутків до державного бюджету росії, – повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що 55-річний чоловік, перебуваючи в Харкові, дистанційно керував філіалами фірми з виготовлення та продажу автозапчастин. Лише однією з філій підприємства, яка в тимчасово окупованому Криму, було сплачено до держбюджету країни-агресора 20 мільйонів рублів.

Крім того, встановлено, що чоловік був керівником аналогічних підприємств на території росії.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службовому кабінеті фігуранта та за місцем його проживання правоохоронці виявили низку документів, які вказують на його злочинну діяльність. Також вилучено понад 13 мільйонів гривень, на які слідчий суддя наклав арешт.

Підприємцю-колаборанту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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