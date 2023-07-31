Войска рф ударили по Харькову ракетами C-300, есть пострадавший: фото и видео последствий

россия ночью ударила по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области.

В ночь на понедельник, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами. Пострадал мужчина, находившийся возле эпицентра взрыва.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что оккупанты наносили удары по Харьковской области и городу Харькову с ЗРК С-300.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, россияне предварительно ударили по нежилым помещениям. Там произошел пожар.

Позже представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что россияне нанесли удар из Белгородской области.

«В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону ракет типа С-300 с территории Белгородской области. В Новобаварском районе Харькова зафиксировано попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий. На площади 200 кв. м вспыхнул пожар. Телесные повреждения получил мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва», - рассказал Чубенко.

В ГСЧС уточнили, что пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

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