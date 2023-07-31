«Поздравление» с «сюрпризом»: как российские моряки добровольно «слили» информацию на украинские серверы

Видео «поздравления» содержало атаки на российские военные корабли, в том числе на крейсер «москва».

Источник фото: Одесский курьер

Моряки Военно-морских сил рф получили «поздравления» с днем вмс, в которые украинские хакеры поместили вирусную программу, которая «сливает» информацию на украинские серверы, – сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Моряки и командиры вмс рф получили сообщение на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно благодарили за поздравления и только потом открывали указанное видео. Само «поздравление» содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер «москва».

В сообщениях содержалась «троянская» программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается.

В результате, одновременно взломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт «евразийского экономического союза». На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации.

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